خدمات مالية.. «كشف الميزانية».. الخطوة الأولى لمعرفة كيفية إنفاق الأموال

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أفاد المصرف المركزي، بأنه سواء كان العميل يعاني بعض التوتر بشأن إنفاقه أو كان بحاجة فقط إلى إدارة أمواله بطريقة أكثر مسؤولية، فإن الخطوة الأولى للسيطرة على الأموال تتم من خلال تتبع تلك الأموال، مشيراً إلى أنه لتحسين إدارة الأموال، ما على المتعامل إلا تحميل «كشف الميزانية» والبدء في تتبّع الدخل والإنفاق.

وللبدء، بحسب «المركزي»، يجب إكمال «كشف الميزانية» عن طريق تقدير الإنفاق الشهري، ومن خلال ملء جميع تفاصيل النفقات، يمكن التعرف إلى وجهة الأموال.

أما الخطوة التالية، فتتمثل في إكمال «كشف الميزانية» في نهاية الشهر مع النفقات والإيرادات الفعلية، وبعد ذلك، ينبغي مقارنة الإنفاق الفعلي بـ«كشف الميزانية» التقديري الأول.

ومع المقارنة، يجب على المتعامل أن يسأل نفسه: ما الفرق بين تقديراته وإنفاقه الفعلي، لماذا كان مختلفاً، هل يحتاج إلى تغيير عادات الإنفاق الخاصة به.

وأكد «المركزي»، أنه ينبغي على المتعامل أن يبدأ التفكير في مستقبله ووضع أمواله في شكل مدخرات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، موضحاً أنه إذا كانت النفقات أكثر من الأموال التي يجنيها العميل، فإنه بذلك يخلق مشكلة يجب عليه حلها.

كما أكد «المركزي» أن وضع ميزانية يساعد على فهم أين تذهب الأموال والبدء بالتحكم في النفقات.

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