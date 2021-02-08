شراكة بين «لتس تانغو» و«أرامكس» تتيح 1000 منتج تايلندي في الإمارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت منصة «لتس تانغو» للتجارة الإلكترونية (LetsTango)، عن دخولها في أول صفقة من نوعها مع شركة «أرامكس» العالمية لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، بهدف تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود في المنطقة.



وأفاد بيان صدر اليوم، بأنه وبحسب هذه الشراكة، ستضيف «لتس تانغو» إلى قائمة علامتها التجارية، مجموعة من أفضل العلامات التجارية وأكثرها تميزاً من تايلاند، إذ تضم «لتس تانغو» قائمة بأكثر من 1000 منتج من مجموعة متنوعة من الفئات مثل مستحضرات الصحة والعناية الشخصية والنظافة، والعطور، والمكملات الغذائية، والجمال، والموضة، وإكسسوارات وقطع غيار السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة القابلة للارتداء، في وقت ستقدم فيه «أرامكس» مجموعة متكاملة من الحلول اللوجستية، ما يسهم في الوصول إلى المزيد من الشركات والمستهلكين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.



وقال مركز التجارة التايلاندي في دبي، وهو مكتب تابع لوزارة التجارة التايلاندية، إن تايلاند مركز رئيس لتجارة الاستيراد والتصدير في رابطة دول جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى أنه وبالنظر إلى المجموعة الواسعة من المنتجات عالية الجودة التي توفرها الأسواق التايلاندية، فإن هذه الشراكة ستشاعد في سد الفجوة في الطلب والعرض على هذه المنتجات في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

واوضح أن المبادرة التي اتخذتها «لتس تانغو» و«أرامكس» جعلت المنتجات التايلاندية متاحة على نطاق واسع في هذه المنطقة.



بدوره، قال مدير العمليات في «لتس تانغو»، أليكس تشابلاكيان، إن الشراكة مع «أرامكس» هي الأولى من نوعها على الإطلاق، وتتماشى مع رؤية المنصة لتحقيق النمو المستدام للتجار التايلانديين.

وأضاف: «نتطلع إلى ربط البائعين التايلانديين إلى قاعدة بياناتنا، في وقت نشهد فيه نمواً متسارعاً في الطلب على المنتجات التايلندية الحصرية في منطقة الإمارات، وبعد دخولنا في هذه الشراكة مع (أرامكس)، فإننا نأمل بسد الفجوة بين العرض والطلب التي تسارعت في الآونة الأخيرة».

وتابع: «نتطلع إلى تحقيق إيرادات تزيد عن 20 مليون درهم في محاولة لتعزيز التجارة الإلكترونية بشكل كبير في الشرق الأوسط».



في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية في «أرامكس»، سامر مرعي: «ستعزز شراكتنا مع (لتس تانغو)، جهود (أرامكس) في توسيع خدماتنا في تايلاند وسوق آسيا والمحيط الهادئ».

وأضاف: «من خلال شبكة (أرامكس) العالمية القوية وخبراتنا العميقة في الخدمات اللوجستية، فإننا على ثقة بدورنا الرئيسي في دعم النمو القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين تايلاند والإمارات».



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