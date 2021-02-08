اقتصادية دبي تضيف 3 أنشطة جديدة في يناير

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة ثلاثة أنشطة جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال يناير الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وتتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الاقتصادية المتخصصة في إمارة دبي، منها: نشاط إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون عن طريق التحلل المائي، باستخدام التيار الكهربائي المتولد من استخدام الطاقة المتجددة، سواء كانت شمسية أو من الرياح.

ويستخدم الهيدروجين الأخضر بعد إضافته إلى الغاز الطبيعي وحرقه في محطات الطاقة الحرارية أو محطات التدفئة المركزية أو استخدامه كمادة أولية لناقلات الطاقة الأخرى، وأيضاً لتشغيل خلايا الوقود في السيارات والسفن.

وضمت قائمة الأنشطة أيضاً، نشاط التدريب على ركوب الهجن، ويشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تعليم ركوب الهجن وكيفية التعامل معها، بما في ذلك التدريب على السباقات وتجهيز الهجن بدنياً وصحياً.

كما ضمت القائمة، نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويشمل المنشآت المصرح لها بممارسة خدمة إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

دليل الأنشطة

أفادت اقتصادية دبي، بأن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يُشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. وأوضحت أن الدليل يحتوي على المعلومات كافة وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

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