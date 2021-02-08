حاملو «رخصة تاجر» يعرضون منتجاتهم في «النيابة العامة»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

شارك حاملو «رخصة تاجر» من أصحاب نشاط تحضير الوجبات الخفيفة، بعرض وتسويق منتجاتهم في مقر النيابة العامة بدبي خلال العام الماضي، وذلك عن طريق تخصيص مساحة دائمة لهم في إطار مذكرة التفاهم والتعاون المشترك الموقعة مع اقتصادية دبي لدعم هذه الشريحة من أصحاب المشروعات المستقلة التي تُمارس أعمالها من محل الإقامة بإمارة دبي، وتدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الفرص أمام الشباب، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وأوضحت أن قائمة المشروعات التي شاركت في مبنى النيابة العامة خلال عام 2020، ضمت كلاً من مشروع «ماتشا لتحضير الوجبات الخفيفة» (@matcha_dxb)، الذي يركز على تحضير أطباق المحاشي بالطريقة الحديثة والمبسطة والحلويات للجمهور.

وقال صاحب المشروع، محمد الصفار: «التحدي هنا هو وجود العديد من المشروعات في المجال نفسه، لكنني أبذل قصارى جهدي لجذب مختلف شرائح المجتمع بتقديم كل ما هو طيب ومميز».

وأضاف: «بدأت بتحويل وترجمة شغفي وحبي للطهي إلى مشروع رسمي مرخص من اقتصادية دبي، حيث ساعدتني (رخصة تاجر) على تعزيز ثقة الزبائن، إضافة إلى حماية اسم المشروع وإتاحة الفرصة للمشاركة في مختلف المعارض التي تُقام في إمارة دبي، كما حصلت على تسهيلات بنكية تسهم في تطوير مشروعي التجاري».

بدورها، شاركت فاطمة الميدور بمشروعها «بلات باليت لتحضير الوجبات الخفيفة» (@palate.palette.ae) في مبادرة معرض النيابة العامة. ويتميز المشروع بتقديم أفضل أنواع بذور القهوة وتحميصها من مختلف الدول ليرتقي ويتناسب مع أذواق عشاق القهوة المميزة. وقالت الميدور: «اكتشفت حبي للقهوة منذ الصغر، حيث كنت أحاول تجميع أنواع القهوة التي تباع في مختلف منافذ البيع وإضافة بعض الإضافات لجعل القهوة مميزة وتجربتها مع الأهل والأصحاب، ومن هنا حصلت على التشجيع لبدء مشروعي الخاص».

من جهتها، قالت صاحبة مشروع «سيزونال بايت للأطعمة والمشروبات» (@seasonalbite) المهندسة نورا عبدالرحمن، بعد مشاركتها في معرض النيابة العامة: «أودّ تكرار تجربتي بالمشاركة في مثل هذه المبادرات التابعة لاقتصادية دبي والتوسع في المشروع الذي يختص بتحضير الحلويات التي تتناسب مع مواسم الإمارات مثل الـ(آيس كريم)، والفواكه الطازجة وجوز الهند في فترة الصيف)».

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