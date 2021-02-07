معدات الوقاية الشخصية من «كورونا» تخضع لـ «صفر ضريبة»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكّد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه تم صدور قرار من مجلس الوزراء، بشأن إخضاع بعض المعدات الطبية المستخدمة في الوقاية الشخصية من «كوفيد-19»، سواء كمامات أو معقمات أو غيرهما، لنسبة الصفر المؤقتة المعمول بها في ضريبة القيمة المضافة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير سياسة منظومتها الضريبية بشكل دوري، بما يتوائم مع مستجدات الساحة الدولية، ويعزّز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية».

وأضاف أنه «في أعقاب المبادرات، التي قامت بها الدولة، عمدت الوزارة إلى تبنّي سياسات ضريبية احترازية لتجاوز تداعيات أزمة فيروس (كورونا) المستجد»، مشيراً في هذا الإطار إلى صدور قرار بشأن إخضاع بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر.

وأوضح: «يقصد بالمعدات الطبية التي تخضع لقواعد نسبة الصفر المؤقتة، معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للوقاية من (كوفيد-19)».

وأكد أن الوزارة تتابع الإجراءات التحفيزية التي تمت لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل الجائحة، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات تحركت بسرعة للاستجابة لتبعات أزمة «كوفيد-19» على المستويين الاتحادي والمحلي، من خلال إطلاق حزم تحفيز مالي كبيرة لتخفيف العبء على القطاع الخاص، من خلال خفض كلفة ممارسة الأعمال التجارية، مع تخفيضات كبيرة في الرسوم الحكومية، وتخفيف الديون والمدفوعات للشركات.

يشار أن نسبة صفر ضريبة يقصد بها أن الشركات تدفع ضريبة القيمة المضافة وتستردها من الحكومة في النهاية، فتكون النسبة صفر على توريدات محددة في المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017.

• نسبة صفر ضريبة تعني أن الشركات تدفع الضريبة ثم تستردها.

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