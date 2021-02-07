مشروع تحت الإنجاز.. «جميرا ليفينج».. مشروع يعكس جاذبية دبي وجهةً استثماريةً عالميةً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «مدينة جميرا ليفينج» في منطقة «جميرا»، مقابل فندق «برج العرب»، ويمتد على مساحة 3.85 ملايين قدم مربعة، يتم تنفيذها على مراحل عدة.

ولقي المشروع استجابة ممتازة من المستثمرين المحليين والدوليين، إذ بلغت نسبة شراء المستثمرين من خارج الدولة 43.52% من مجموع الوحدات. ويعكس نجاحه دولياً رسوخ جاذبية دبي وجهةً استثمارية عالمية مفضلة.

ويطل المشروع على ساحل الخليج العربي، وهو أول مشروع مخصص للتملك الحر في منطقة «أم سقيم». ويعد المشروع المؤلف من 54 مبنى جزءاً من منطقة صديقة للبيئة، توفر نمط حياة صحياً، وتعكس شعور الإقامة في منتجع بـ«مدينة جميرا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news