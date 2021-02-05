قائد عام شرطة أبوظبي: «إكسبو دبي» يعزز مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن استضافة دبي معرض «إكسبو» العالمي تعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، خصوصاً أن الدولة تملك خبرات وكوادر وبنية تحتية متميزة، تمكنها من إخراج هذا الحدث بشكل مشرف يدعم مكانتها الحضارية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المزروعي مع اللجنة التسويقية في وزارة الداخلية، لزيارات «إكسبو» على مستوى الوزارة.

ووجه المزروعي بضرورة عمل الإجراءات اللازمة من دراسات وفرق عمل، لتقديم الدعم اللازم والحضور المشرف لهذا الحدث العالمي، لافتاً إلى المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في صناعة المعارض الدولية. وبحثت اللجنة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي آخر استعداداتها وتجهيزاتها للمشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

من جهته، قدم مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي، المقدم أحمد حسن الحفيتي، عرضاً عن معرض «إكسبو»، وبوابات الدخول والفعاليات والأنشطة، التي ستقام أثناء الحدث لأكثر من 182 يوماً.

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