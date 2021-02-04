«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 268 شركة جديدة في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، 268 شركة خلال يناير2021، وذلك وفقاً لما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.

وتعدّ هذه المرة الثانية التي يسجل فيها المركز رقماً قياسياً في عدد الشركات التي نجح باستقطابها للعمل، بعد الرقم القياسي الذي سجله خلال العام الماضي، حيث قفز عدد الشركات الجديدة إلى 2025 شركة.

وتأتي الإنجازات القياسية التي حققها المركز بهذا الخصوص، رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، التي انعكست بآثارها السلبية على قطاع الأعمال في جميع الدول.

وكان المركز أطلق منذ مارس الماضي حزمة من المحفزات للشركات، سواء القائمة أو الجديدة، ما شكل فرصة لا تعوض لهذه الشركات التي تحمل جنسيات أكثر من 150 دولة.

ويلعب المركز دوراً مهماً في تعزيز دور إمارة دبي مركزاً رائداً لتداول السلع الدولية والمنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم.

ويتولى المركز تنظيم وتعزيز وتسهيل التجارة، عبر مجموعة من السلع تشمل الذهب والألماس والمعادن الثمينة، إضافة الى الشاي والقهوة والمواد الغذائية والمواد الصناعية الأخرى.

وتتعدد المميزات التي يتفرد بها المركز الذي يضم مزيجاً فريداً يشمل منطقة حرة للأعمال التجارية، وأحدث العقارات التجارية والسكنية، وأفضل السلع والخدمات المالية والسكنية، وأفضل السلع الممتازة والخدمات المالية، الأمر الذي جعله وجهة مفضلة للمستثمرين من جميع دول العالم.

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