قيود جديدة على رحلات "الاتحاد للطيران" المتجهة إلى السعودية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت "الاتحاد للطيران" إنه في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات السعودية، سيتم فرض قيود جديدة على رحلات "الاتحاد للطيران" المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، اعتباراً من الساعة 10 مساء من اليوم 3 فبراير.

وقال متحدث باسم الناقلة ان رحلات "الاتحاد للطيران" المتجهة إلى ومن جدة والرياض والدمام ستواصل عملها حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول إلى المملكة على المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والأطباء وأسرهم فقط.



ونوه المتحدث الى ان "الاتحاد للطيران" تعمل بشكل وثيق مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الجديدة في خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها، كما نصح المتحدث المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة،

مشيراً الى انه سيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها.

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