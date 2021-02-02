«فلاي دبي للشحن الجوي» تحصل على موافقة لنقل البضائع الخطرة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «فلاي دبي للشحن» عن حصولها على الموافقات التنظيمية لنقل البضائع الخطرة اعتباراً من الأول من فبراير 2021.

وأفادت في بيان أمس، بأنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تمكّن الناقلة من نقل البضائع الخطرة، إضافة إلى البضائع العامة، والبريد السريع، والحيوانات الحية، والشحنات البريدية العادية، والمواد القابلة للتلف، والبضائع ذات الأولوية والثمينة. وقال نائب رئيس الشحن في «فلاي دبي»، محمد حسن، إن أهمية ودور الشحن الجوي في صناعة سلسلة التوريد، برزت خلال جائحة «كورونا»، لضمان استمرار نقل البضائع الحيوية إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وأكد أن فريق «فلاي دبي» خضع لبرنامج تدريبي مكثف، لتحقيق هذا الإنجاز الجديد، في وقت ستواصل فيه الشركة تعزيز عروض منتجاتها بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

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