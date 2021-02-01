إغلاق 14 منشأة تجارية خلال يناير لمخالفتها "الإجراءات الاحترازية"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إنها أغلقت ما لا يقل عن 14 منشأة تجارية، خلال شهر يناير الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه خلال الفترة نفسها تم تحذير 30 منشأة، وتوقيع 213 مخالفة على منشآت أخرى، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من "كوفيد-19".⁣

‏وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية، عبر تطبيق مستهلك دبي.

وتشمل التدابير الاحترازية: ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

من جانبه، قال مدير أول قسم الرقابة الميدانية في اقتصادية دبي، حسن بونفور، إن فريق العمل الميداني حريص على تغطية جميع المناطق في إمارة دبي، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية في شهر يناير 15,045 محلاً.

وتوزعت المخالفات على أنشطة تجارية مختلفة، كان من أبرزها الأنشطة التجارية التي تستقبل الجمهور، أو يوجد بها احتمال للاكتظاظ بسبب عدم وجود مسافة كافية لتطبيق التباعد الجسدي.

وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكيدها، على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوافر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

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