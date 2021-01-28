39.88 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2020

المصدر: أزاد عيشو ووام ■دبي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي، وصل إلى 39 مليوناً و881 ألفاً و490 مسافراً، على الرغم من قيود السفر وإغلاق المطارات حول العالم جراء جائحة «كوفيد-19».

وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن أعداد المسافرين، خلال ديسمبر الماضي، شهدت زيادة ملحوظة عبر مطارات الإمارات، مقارنة بالأشهر السابقة، حيث استطاعت المنافذ الجوية الإماراتية أن تتعامل مع ثلاثة ملايين و105 آلاف و168 مسافراً.

وأفاد بأن إجمالي حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة، وصل بدوره إلى نحو 2.77 مليون طن، خلال عام 2020 ككل.

وأشار السويدي إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في أزمة لقطاع الطيران بجميع الأسواق حول العالم، مع التراجع الكبير في أعداد المسافرين جراء قيود السفر، لكن مقارنة بالدول الأخرى فإن وضع السوق الإماراتية كان أفضل نسبياً.

وأوضح السويدي أن مؤشرات الأداء، خلال العام الجاري، ترتبط بدرجة كبيرة بمدى تحسن الوضع العالمي بالنسبة لمكافحة فيروس «كورونا» واحتوائه، إلى جانب نسبة انتشار التطعيم بين سكان العالم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ممر دولي ومركز لشبكة كبيرة من خدمات النقل الجوي.

إلى ذلك، قال السويدي إن الهيئة العامة للطيران المدني ستصدر، خلال الفترة المقبلة، التحديث النهائي لقرار السلامة لعودة طائرة «بوينغ 737 ماكس» للخدمة.

وأوضح أن الإصدار الجديد لقرار السلامة يتضمن آخر التحديثات بشأن الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لطائرات «ماكس»، وأشار إلى أن اللجنة الفنية في الهيئة تعمل حالياً على تقييم المتطلبات الإضافية التي وردت في الإصدار الأخير لتوجيه الصلاحية الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأضاف أن الانتهاء من التقييم سيكون خلال فترة أسبوعين، وبعدها يتم إصدار قرار السلامة لعودة «737 ماكس»، في منتصف فبراير المقبل، الذي سيبين المرحلة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الطائرة.

جائحة «كورونا» تسببت في أزمة لقطاع الطيران بجميع الأسواق حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news