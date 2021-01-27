محفظة العلامة التجارية لـ «اتصالات» الأكثر قيمة إقليمياً

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كشفت وكالة «براند فاينانس» العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، عن حصول «مجموعة اتصالات» على لقب العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع الفئات، مع الحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات إقليمياً، وللعام الخامس على التوالي، حيث تتضمن مجموعة من العلامات التجارية، التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم حالياً.

وصنفت الوكالة «اتصالات» بين أقوى خمس علامات تجارية عالمية في القطاع، كما أنها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تحتفظ بتصنيف العلامة التجارية «AAA».

العلامة الأقوى

وتفصيلاً، نجحت «مجموعة اتصالات» في الحصول على لقب العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في جميع الفئات، ما يضعها ضمن أقوى 25 علامة تجارية عالمية في مؤشر أقوى العلامات التجارية من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية، المتخصصة في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية المستقلة.

كما نجحت «اتصالات» بالحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وللعام الخامس على التوالي، حيث تتضمن مجموعة رائدة من العلامات التجارية التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم، بما في ذلك «اتصالات مصر»، و«موبايلي»، و«يوفون»، و«اتصالات المغرب»، و«PTCL»، علاوة على أنها شركة الاتصالات الوحيدة التي حافظت على تصنيف العلامة التجارية «AAA».

نمو

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه بناء على هذا التصنيف، عززت «اتصالات» مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم بما في ذلك «Ferrari» و«Coca Cola» و«Apple».

ونتيجة لهذا النمو، تواصل «اتصالات» العمل على تحقيق طموحاتها بالتحول إلى لاعب عالمي فاعل ومؤثر، لاسيما بعد أن تقدمت 17 مركزاً في تصنيف أقوى 500 علامة تجارية عالمية هذا العام، من 225 إلى 208.

ومن الإنجازات الأخرى الجديرة بالذكر أيضاً، تصنيف «اتصالات» بين أقوى خمس علامات تجارية في قطاع الاتصالات العالمي، وأقوى علامة تجارية في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حلول

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «على الرغم من الظروف التي مر بها العالم بفعل جائحة (كورونا)، واصلت (اتصالات) جهودها من أجل ضمان استمرارية الأعمال والحلول الرقمية المبتكرة، وتمكين المدن الذكية ودورها الكبير في تمكين ونجاح عمليات التعليم والعمل عن بُعد، بالشكل الذي مكنها من الإسهام في قيادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات التي تستعد للترحيب بالعالم في (إكسبو 2020 دبي)».

دور مهم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، حاتم دويدار: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال واحدة من أهم المنصات العالمية، فلقد أسهمت جهودنا في تمكين الابتكار والتحول الرقمي لجميع عملائنا بدور مهم ومحوري في تصنيف (اتصالات) كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي جميع الفئات».

وأضاف دويدار أن «العام الماضي، أظهر قوتنا والتزامنا في تقديم خدمات متواصلة وبجودة عالية لجميع عملائنا، ما أضاف قيمة إلى علامتنا التجارية، مع التركيز على تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)».

محفظة قوية

ولفت دويدار إلى أن تحقيق «اتصالات» لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، «يعتبر دليلاً آخر على جهودنا في الحفاظ على محفظة علامة تجارية قوية، وخلق ولاء للعلامة التجارية وتعزيز تجربة العملاء، وهنا أود أن أتقدم بخالص الشكر لقيادة دولة الإمارات على دعمها الدائم والمستمر، الذي أسهم بدور فاعل في تمكين (اتصالات) من تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي تخطَت من خلاله العديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم».

أسواق عالمية

إلى ذلك، امتدت مبادرات العلامة التجارية لـ«اتصالات» لتصل إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر دعم ورعاية الفرق وأندية كرة القدم العالمية، بما تماشى مع أولويات العلامة التجارية الهادفة إلى تصدر المشهد في الأحداث الرياضية، حيث أطلقت «اتصالات» حملة علامتها التجارية «معاً»، التي تعكس دلالاتها التلاقي والتقارب مع عملاء الشركة في عالم تسوده تقنيات الاتصالات.

«براند فاينانس»

يشار إلى أن «براند فاينانس» تعد شركة استشارية رائدة في تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير قوة العلامات التجارية (أقوى 500 علامة تجارية في العالم)، وتقرير «تيليكوم 300»، الذي يعنى بأكبر العلامات التجارية، وذلك عبر قيامها بتحليل قيمة سمعة العلامة التجارية، ومدى تمثيلها، وملكيتها الفكرية.

«الجيل الخامس»

نجحت «اتصالات» بأن تكون السباقة إقليمياً في إطلاق تقنية شبكة الجيل الخامس، لتمثل بذلك نموذجاً يحتذى في هذا المجال.

وأعلنت الشركة، أخيراً، عن إنجاز غير مسبوق عبر تحقيقها أعلى سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس في العالم، وصلت إلى 9.1 غيغابت بالثانية.

وأسهمت جهود «اتصالات» الرائدة إقليمياً في شبكة الجيل الخامس، وعزمها توفير أحد أكثر الأماكن اتصالاً وذكاء في «إكسبو 2020 دبي»، بأن تكون الشركة من أبرز العلامات التجارية في المنطقة.

وبصفتها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، تعتزم «اتصالات» توفير تقنية الجيل الخامس لملايين الزوار والمشاركين في المعرض، في تجربة ستكون استثنائية للجميع.

149 مليون مشترك

توجد «اتصالات»، حالياً، في 16 سوقاً، بإجمالي 149 مليون مشترك في قارة آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.

وينبع نجاح «اتصالات» من التزامها المتواصل بتقديم أفضل الحلول وخدمات الاتصالات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، ودعمها للمبادرات والفعاليات المجتمعية، وتبنيها لاستراتيجيات التحول الرقمي في مختلف عملياتها.

«اتصالات» أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

علامة «اتصالات» التجارية ضمن أقوى 25 علامة تجارية عالمياً.

حاتم دويدار:

- «جهودنا في تمكين الابتكار والتحول الرقمي، أسهمت بدور مهم في التصنيف القوي لـ (اتصالات)».

- «اتصالات» من أقوى 5 علامات تجارية عالمية في قطاع الاتصالات.

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