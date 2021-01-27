سلطان بن خليفة: «مطارات دبي» تهدف إلى التميّز خلال الفترة المقبلة

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إن شركتي «فالكون» و«جيتكس» تسعيان لتقديم خدمات مميزة للارتقاء بمستوى الخدمة للشخصيات المهمة في مطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز المكانة الاستراتيجية للمطار لهذه الفئة من المسافرين، مشيراً إلى أن «مطارات دبي» تهدف للتميز خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مبنى الطيران الخاص في «مشروع محمد بن راشد للطيران» في منطقة دبي الجنوب، التي تدار من قبل شركتي «فالكون» و«جيتكس» المتخصصتين في خدمات الطيران الخاص لرجال الأعمال وكبار الشخصيات.

ورافق سموه خلال جولته، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتكس» للطيران الخاص، عادل مارديني، وجمع من كبار رجال الأعمال.

وتعرّف سموه إلى أهمية هذه المحطة في مطار آل مكتوم الدولي، الذي حقق منذ بداية تشغيله التجاري نقلة نوعية في مستوى الخدمة النوعية المقدمة للعملاء، والذي أصبح وجود خدمات كبار شخصيات موازية لهذا الصرح الحضاري العربي الكبير إضافة نوعية على المستويين التجاري والحضاري.

وأشاد سموه بالشراكة الاستراتيجية بين «فالكون» و«جيتكس»، التي ستسهم في تنفيذ العديد من الأعمال، منها تقديم الخدمات لمرتادي المطار من رجال الأعمال، إضافة إلى صيانة وإيواء الطائرات بمختلف أنواعها وأصنافها، مشيراً سموه إلى أن «فالكون للطيران» تتطلع إلى زيادة أسطول طيرانها لرجال الأعمال ليكون طائرتين من نوع «قلف إستريم 450»، وطائرتين «إيرباص 320»، ما يعزز الطيران الخاص في مطار آل مكتوم.

وقال سموه، إن العمل المشترك سيسهم في بناء مستويات جديدة من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى التبادل الفعال للمعلومات والقضايا المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

وشدد سموه على أهمية هذا التعاون المتوقع من الشركتين، ما يعود بفوائد كبيرة على الجانبين، بفضل التبادل الأمثل للمعلومات، لافتاً إلى أن «مطارات دبي» تهدف للتميز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سموه أن وجود صالات حديثة الطراز، تقدم مختلف الخدمات المتميزة لعملائها، يعد خطوة جديدة أخرى ضمن الخطوات الواثقة التي تخطوها «مطارات دبي» للوصول بهذا الصرح إلى مصاف أهم مطارات العالم. وقال سموه إن شركتي «فالكون» و«جيتكس» تسعيان لتقديم خدمات مميزة للارتقاء بمستوى الخدمة للشخصيات المهمة في مطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز المكانة الاستراتيجية للمطار لهذه الفئة من المسافرين.

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