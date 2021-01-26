الإمارات تتصدر إقليمياً قائمة النُّخبة في القطاع العقاري خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت منصة «سيتي سكيب إنتلجنس»، البوابة الرائدة في مجال تحليل الأسواق العقارية بالمنطقة، النسخة الأولى من قائمة النُّخبة في القطاع العقاري لعام 2020، التي تُمثل تصنيفاً يضم 20 من أبرز الشخصيات الاستثنائية وأكثرها تأثيراً في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدرت دولة الإمارات الترتيب مع 13 اسماً من أبرز الشخصيات المرموقة المؤثرة.

وأوضح بيان، صادر أمس، أن القائمة التي عمل على تصنيفها لجنة من خبراء القطاع العقاري، شملت أسماء بارزة على المستوى المحلي والإقليمي، منها الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» المدينة المستقبلية الزاخرة بأحدث تقنيات المدن الذكية، نظمي النصر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرجن هايبرلوب ون»، سلطان أحمد بن سليم، وذلك ضمن القائمة التي جمعت أبرز قادة المشروعات العملاقة، وشركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة العريقة في المنطقة.

وضمت قائمة نخبة القطاع العقاري أيضاً أسماء شخصيات مهمة، مثل: وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعْد، عمر بن سلطان العلماء، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والمدير العام السابق لمكتب دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، ونائب وزير الإسكان في مصر، خالد عباس.

وقال مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى مؤسسة «إنفورما ماركتس»، كريس سبيلر، إن «النسخة الأولى من قائمة النخبة في القطاع العقاري من (سيتي سكيب)، تسلط الضوء على أكثر الشخصيات تأثيراً في القطاع، لاسيما أولئك الذين أسهموا في رسم ملامح سوق منطقة الشرق الأوسط على مدى الأشهر الـ12 الماضية، أو تلك الأسماء التي أظهرت قدرات استثنائية على تجاوز التحديات الهائلة التي ميّزت عام 2020، المملوء بالاضطرابات من النواحي كافة».

وبين سبيلر أن «الإمارات حظيت بأكبر تمثيل ضمن قائمة النخبة في القطاع العقاري، بنسختها الأولى، مع 13 اسماً مرموقاً في القطاع، من بينهم مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، فلاح الأحبابي، والرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، والرئيس التنفيذي لدى (دبي للعقارات)، خالد المالك».

وأضاف أنه كانت هناك أيضاً «شخصيات مثل رئيس مجلس إدارة (نخيل العقارية)، محمد إبراهيم الشيباني، ورئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الشعفار للمقاولات العامة، عماد عزمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، آلان بجاني، ورئيس مجلس إدارة (داماك العقارية) حسين سجواني، من أبرز الأسماء على القائمة أيضاً».

وأشار إلى أن التمثيل الإقليمي في القائمة، انعكس أيضاً من خلال أسماء بارزة، مثل: الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف من البحرين، أحمد يوسف عبدالله، والرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للإنشاءات» من مصر، أسامة بشاي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخدمات والتجارة من عُمان، وقاص العدوي، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، يوسف بن عبدالله الشلاش، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير من السعودية، جون باجانو.

الشخصيات الـ 13 المؤثرة

- عمر بن سلطان العلماء.

- ريم الهاشمي.

- محمد إبراهيم الشيباني.

- سلطان أحمد بن سليم.

- سلطان بطي بن مجرن.

- حسين سجواني.

- محمد العبار.

- فلاح الأحبابي.

- طلال الذيابي.

- خالد المالك.

- عماد عزمي.

- عائشة بنت بطي بن بشر.

- آلان بجاني.

- عمل على تصنيف القائمة لجنة من خبراء القطاع العقاري، شملت أسماء بارزة على المستويين المحلي والإقليمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news