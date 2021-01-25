«فلاي دبي»: تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى 31 يناير الجاري

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم «شركة فلاي دبي»، إنه وتماشياً مع الإخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل، فقد تم تعليق رحلات الناقلة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2021.

وذكر المتحدث في بيان له، أن المسافرين الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات، يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة، أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق، أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالشركة.

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