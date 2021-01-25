«أبوظبي الأول».. «حافظ أمين» في «مسقط للمقاصة والإيداع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول أنه أصبح عضواً أميناً مباشراً بـ«شركة مسقط للمقاصة والإيداع» في سلطنة عُمان.

وأفاد في بيان أمس، بأن البنك يكون بذلك ثالثة مؤسسات الحافظ الأمين لصندوق إيداع التأمين المرتبط بـ«سوق مسقط للأوراق المالية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز قدرة «مسقط للمقاصة والإيداع» على الترويج لحلول المعالجة التجارية التي تحد من المخاطر، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتخفض التكاليف بأسلوب ممنهج.

ورحب المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، هيثم السالمي، بانضمام بنك أبوظبي الأول كـ«حافظ أمين»، قائلاً: «نتطلع قدماً إلى التعاون مع فريق البنك لتوفير حلول أكثر تطوراً لمعالجة العمليات التجارية، ومنح عملائه الإقليميين والعالميين فرصة الوصول إلى أسواق المال العُمانية».

من جانبه، قال العضو المنتدب رئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول، كاشف دار: «تمثل هذه الخطوة إضافة مهمة لإرث البنك في السلطنة، الممتد لنحو نصف قرن، مع إضافة عضوية البنك المباشرة كحافظ أمين على شركة مسقط للمقاصة والإيداع».

وأكد بذل كل جهد ممكن لتوظيف المزايا الاستثنائية لعلامة البنك التجارية في مجال خدمات الأوراق المالية، بالاعتماد على أحدث التقنيات، مع التركيز على تلبية احتياجات المتعاملين، لتكون في متناول المؤسسات الاستثمارية في السلطنة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين.

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