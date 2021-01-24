افتتاح أول متجر إقليمي لـ «وي وو» الصينية في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، رسمياً، أول متجر للشركة الصينية «وي وو إنترناشيونال للتجارة» في إمارة دبي على مستوى الشرق الأوسط بمنطقة المرر في ديرة، حيث تختص العلامة التجارية بملحقات أجهزة الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة، ومسجلة في أكثر من 40 دولة حول العالم. ويأتي الافتتاح في إطار مبادرة «جدم خير» الهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة ومنشآت العلامات التجارية العالمية.

حضر الافتتاح مدير أول في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أحمد الشاعر، وسلطان العوضي، ومحمد خادم، مؤسّسا شركة «وي وو»، والوكلاء الحصريون للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم ممثلو اقتصادية دبي شهادة شكر وتقدير لهم على الافتتاح الرسمي.

وأعرب سلطان العوضي عن فخره بافتتاح شركة «وي وو إنترناشيونال للتجارة»، التي تعدّ الوكيل الحصري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن البداية كانت في عام 2009 مقتصرة على استيراد ملحقات الهواتف المحمولة وبيعها في سوق الجملة، ومع نمو سوق تجارة التجزئة في دبي وتنوّع مراكز التسوّق العصرية، التي تستقطب العديد من المتسوّقين واستمرار، استقطاب علامات تجارية عالمية، تم البحث عن علامات تجارية تتوافق مع متطلبات سوق قطاع التجزئة، إلى أن حصلنا على وكالة الشركة الصينية وتسجيلها في الدولة.

من جانبه، قال محمد خادم إن «منتجات (وي وو) تمتاز بتنوّعها وتصاميمها المبتكرة، وهي منتجات متطابقة مع المواصفات القياسية العالمية، إذ تملك الشركة فريقاً متخصصاً من المطوّرين والمصممين الذين أضافوا لوناً جديداً إلى مفهوم البيع بالتجزئة في الدولة، وتهدف شركة (وي وو إنترناشيونال للتجارة) للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من دبي، حيث تركز على التوسع في مجال المبيعات بالتجزئة، ووصولها إلى الريادة عالمياً في هذا المجال».

وتحمل مبادرة «جدم خير» الطابعين الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد، حيث يتم تقديم الدعمين التحفيزي والمعنوي، خلال إطلاق المشروعات والمنشآت والعلامات التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام التي توليه اقتصادية دبي بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، وأن الجهات المسؤولة تعتبرهم لاعباً اقتصادياً ومسهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.

• «وي وو إنترناشيونال للتجارة» تعتزم التوسّع في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من دبي.

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