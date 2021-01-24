تجديد 92.61 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 2020

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي بأنه تم تجديد 92 ألفاً و613 رخصة تجارية تلقائياً خلال عام 2020، مقارنة بـ67 ألفاً و813 معاملة تجديد تلقائي خلال عام 2019، وبمعدل نمو يصل إلى 36.5%. وتميّزت الرخص المجددة تلقائياً خلال العام الماضي بتنوّعها حسب النشاط، حيث تصدّرت الأنشطة التجارية بواقع 68.19 ألف رخصة بنسبة 74%، تلاها الأنشطة المهنية (21.58 ألف رخصة) بنسبة 23%، وتوزّعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية وصل إلى 162 ألفاً و762 معاملة خلال العام الماضي، وشكلت الرخص المجددة تلقائياً 92 ألفاً و613 رخصة، تشكل 56.9% من إجمالي هذه المعاملات. وتؤكد الأرقام الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية من دون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

توزيع الرخص

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال عام 2020 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 47 ألفاً و689 رخصة، ومن ثم منطقة

بردبي بمجموع 44 ألفاً و676 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 248 رخصة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة تلقائياً حسب أعلى مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة، نايف، بورسعيد، المرر، المركز التجاري الأول، القرهود، هور العنز شرق، عيال ناصر، الكرامة، ورقة البطين. وتوزعت الرخص المجددة خلال عام 2020 على حسب الشكل القانوني، حيث تصدّرت شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 69%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 20%، وشركات الأعمال المدنية بنسبة 5%. وتوزّعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات أجنبية، فروع شركات/‏‏‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، شركات توصية بسيطة، مكتب ارتباط حكومي، مساهمة خاصة، وجمعية تعاونية.

«التجديد التلقائي»

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمّت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، والآن ومن خلال «التجديد التلقائي» لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها للرقم 6969.

ويأتي إطلاق الخدمة أيضاً في إطار سعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي.

دفع الرسوم

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وتضم بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك). ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري، والإمارات الإسلامي.

ويوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطوّرة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، نقل الركاب بالسيارات الفخمة، تأجير السيارات، خدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري وهما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية. ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

التطبيق الفعلي

تعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news