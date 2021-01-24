«أساس العقارية» تطلق مبيعات «روضة القرط» للمواطنين والمقيمين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أساس العقارية»، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق مبيعات مشروع «روضة القرط» السكني التجاري، الذي يعتبر أول مخطط متكامل على طريق خورفكان الجديد بإمارة الشارقة، بجوار منطقة السيوح السكنية، وبالقرب من دبي وشارعي «الإمارات» و«الذيد».

وكشفت الشركة عن فتح باب البيع والتملك الحر في «روضة القرط» أمام المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والجنسيات العربية المقيمة في دولة الإمارات، بأسعار تنافسية تبدأ من 50 درهماً للقدم المربعة، وفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات من المطور مباشرة، إضافة إلى تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي.

وقال المدير العام لـ«أساس العقارية»، إن مشروع «روضة القرط» يوفر فرصةً استثمارية متميزة بأسعار تنافسية للأراضي السكنية والتجارية التي يضمها المخطط المتكامل للمشروع، لافتاً إلى أن أسعار الأراضي السكنية تبدأ من 180 ألف درهم بواقع 50 درهماً للقدم المربعة، في حين تبدأ أسعار الأراضي التجارية من 237 ألف درهم، بواقع 55 درهماً للقدم المربعة.

وأضاف: «أقدمت (أساس) على هذه الخطوة التوسعية في استجابة مباشرة للطلب المرتفع من قبل المواطنين والمقيمين على هذه النوعية من المشروعات، حيث تركز الشركة في عملها على تطوير مشروعات عقارية حيوية، توفر أعلى مستويات الجودة المعيشية».

ووفقاً للشركة، يوفر مخطط مشروع «روضة القرط» أراضي سكنية بميزة بناء فلل بنظام الطابق الأرضي، اضافة إلى طابقين بمساحات تبدأ من 3100 قدم مربعة، كما يوفر المشروع خيارات بناء أكبر في الأراضي التجارية بتصريح لبناء أرضي وطابقين، وأرضي ومواقف وثلاثة طوابق، بمساحات تبدأ من 5000 قدم مربعة حتى 18 ألف قدم مربعة.

وأكدت أنه تم اعتماد مخطط مشروع «روضة القرط» الذي روعي فيه أعمال تطوير البنية الأساسية وتكاملية المرافق والخدمات السكنية واللوجستية، فيما يجري العمل للبدء في أعمال تسوية الأراضي، وأعمال الأسفلت والبنية التحتية، وذلك بالتزامن مع طرح المشروع للبيع.

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