الشارقة.. 24 مشروعاً جديداً توفر 1117 فرصة عمل في 2020

المصدر: الشارقة - وام

استقطبت إمارة الشارقة، خلال العام الماضي، 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.10 ملايين درهم (220 مليون دولار)، أسهمت في توفير 1117 فرصة عمل، وذلك وفق دراسة متخصصة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، أجرتها شركة «ويفتك» تحت إشراف مكتب الشارقة للاستثمار (استثمر في الشارقة)، التي توقعت ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال عام 2021 في قطاعات حيوية بنسب مختلفة.

وتوقع مكتب الشارقة للاستثمار ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2021 في قطاع علوم الحياة بنسبة 74%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6%، وفي الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 49.7%، واللوجستيات والتوزيع 46.2%، وتكنولوجيا التنظيف 30.2%، إضافة إلى قطاعات فرعية، مثل: التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية الذكية، التي سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.

وأكد المدير التنفيذي للمكتب، محمد جمعة المشرخ، أن 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية، لافتاً إلى أن المكتب اثبت قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة.

وقال: «صحيح أن جائحة (كوفيد-19) تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، لكن في المقابل هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشروعات المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4%، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4%، وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ عام 2012، والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها وازدادت طاقتها التوظيفية».

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