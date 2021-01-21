«دبي للسياحة»: زيادة المخالفات وراء «الإيقاف المؤقت» للأنشطة الترفيهية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأنها اتخذت قرار الإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم، أمس، نتيجةً مباشرةً لزيادة عدد المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية، وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، حيث رصدت زيارات التفتيش عدم إلزام بعض المنشآت لنزلائها بارتداء الكمامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وأشارت الدائرة إلى أن القرار يشمل تعليق الأنشطة، والعروض الفنية، والفرق الموسيقية الحيّة، ومنسقي الموسيقى، في المطاعم والأندية الشاطئية.

وحول وجود إطار زمني محدد لقرار التعليق، أكدت «دبي للسياحة» أنها تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المختصّة، وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبشأن إمكانية فرض تدابير احترازية إضافية بالفنادق والمطاعم في الوقت الحالي، أفادت الدائرة بأن «سلامة الجميع تأتي ضمن سلم أولوياتنا، لهذا قمنا منذ بداية الأزمة بفرض كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على جميع المطاعم والمنشآت السياحية، ونحرص على المتابعة المستمرة مع الجميع لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، فيما سيتم فرض عقوبات صارمة على كل المخالفين».

وأوضحت أن الزيارات التفتيشية - التي تقوم بها «دبي للسياحة» - تشمل كل مناطق وأرجاء المدينة، ونحرص على تكثيف دورياتنا وفقاً للفعاليات والأنشطة، ونسبة الإشغال في مختلف المنشآت السياحية، لضمان الالتزام من قبل الجميع.

وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أكثر من 3100 زيارة، تم خلالها تسجيل أكثر من 200 مخالفة، فيما بلغت نسبة الالتزام 93.5%.

- تعليق الأنشطة، والعروض الفنية، والفرق الموسيقية الحيّة، ومنسقي الموسيقى، في المطاعم والأندية الشاطئية.

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