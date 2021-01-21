«مبادلة للبترول» توقع اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





وقع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، مع شركة مبادلة للبترول، اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في «القطاع 4» بالمياه العميقة في البحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي بمساحة تقدر بـ 3084 كيلومترا مربعا، والتي منحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة في عام 2019.

وبموجب الاتفاقية تمتلك «مبادلة للبترول» حصة مشاركة نسبتها 27% في القطاع، في حين تمتلك شركة «شل» (المشغل) حصة نسبتها 63 %، بينما تمتلك شركة «ثروة للبترول» المصرية باقي الحصة ونسبتها 10%.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن «القطاع 4» يقع في شمال البحر الأحمر بمنطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الشركاء، سيلتزمون بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»، الدكتور بخيت سعيد الكثيري، إن إضافة «(القطاع 4) في البحر الأحمر، يمثل امتدادا جديداً لعملياتنا في مصر مع توفير فرصة ثمينة لتوسيع نشاطنا وبالعمل مع شريك استراتيجي كشركة (شل)».

يشار إلى أن «مبادلة للبترول» تمتلك، إضافة إلى امتياز «القطاع 4» في البحر الأحمر، حصة وقدرها 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز والذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، إلى جانب 20% في امتياز منطقة «نور» البحرية للغاز، وكلاهما يقع فى البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.



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