«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات بـ 750 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، أمس، جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي» احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وأفادت «ناسداك دبي»، في بيان، بأن هذه السندات تعتبر أول إصدار دين عام بدولة الإمارات في عام 2021، مشيرة إلى أن عائداتها ستعزز جهود بنك الإمارات دبي الوطني، في سبيل دعمه لمتعامليه وللاقتصاد الإماراتي ككل خلال تعافيه الشامل من آثار «كوفيد-19».

ووفقاً للبيان، تم إصدار هذه السندات لمدة خمس سنوات بنسبة فائدة 1.638%، وهي أقلّ نسبة على الإطلاق لمعاملة بمدة خمس سنوات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني.

واستقطب الإصدار طلبات بقيمة 2.3 مليار دولار من أكثر من 140 حساباً. وكان الطلب عالمياً بنسبة 49% من آسيا، و35% من أوروبا، و11% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و5% من الولايات المتحدة وغيرها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «هذا الإصدار الذي يعتبر أول إصدار للسندات من دولة الإمارات في عام 2021، يعكس التزامنا بدعم متعاملينا من أفراد وشركات، وتقديمنا للمزيد من الخدمات الحيوية لتمكينهم من الازدهار».

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذا الإدراج من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في البورصة المالية الدولية في المنطقة، يعزز قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على التعاون بفاعلية في معاملات أسواق رأس المال التي تفيد المستثمرين وتعزز الاقتصاد».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «بعد انقضاء عام 2020 الذي كان عاماً قياسياً لإدراج السندات والصكوك، فإنّنا نتطلع إلى استضافة العديد من الإدراجات المهمّة خلال عام 2021 من مصدرين مرموقين من داخل الإمارات وخارجها».

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