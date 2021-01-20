"اتصالات" توفر لقاح كوفيد-19 لموظفيها في مقارها الرئيسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم مشاركتها في حملة التطعيم الوطني التي تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر توفير اللقاح لموظفيها في مقارها الرئيسة بدولة الإمارات انطلاقاً من إيمانها بأهمية المساهمة الفعالة في الحفاظ على سلامة موظفيها وأفراد المجتمع ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التعافي الكامل.

وانطلق برنامج التطعيم الذي تنظمه "اتصالات" في أولى محطاته من مقرها الرئيسي بأبوظبي حيث بادر الموظفون بأخذ اللقاح مجاناً ضمن مساعي دولة الإمارات لتأمين اللقاح لأكثر من 50% من سكان الدولة بنهاية شهر مارس من العام الجاري.

وفيما أكدت "اتصالات" أن لقاح "سينوفارم" الذي توفره لموظفيها في مقارها الرئيسية بكافة إمارات الدولة هو اختياري، تدعو الشركة كافة الموظفين إلى المبادرة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وقد شهدت حملة "اتصالات" تسجيل أكثر من 2500 موظف حتى الآن من الراغبين بالحصول على لقاح كوفيد-19.

يٌذكر أن "اتصالات" قد قامت منذ بداية الجائحة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء، وحرصت على وضع خطط استمرارية الأعمال استجابةً إلى التحديات التي فرضتها الجائحة بما يهدف إلى مواصلة تقديم الخدمات المتميزة دون أي عوامل مؤثرة.

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