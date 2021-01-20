خدمات مالية .. تقنية اتصال للتحقق من الأوراق الثبوتية

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني خدمة لاتلامسية، للتحقق من الأوراق الثبوتية للمتعاملين الجدد، باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» اللاتلامسية، وذلك عند فتح حسابات مصرفية جديدة باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأفاد البنك بأنه يمكن للمقيمين الذين يتقاضون الرواتب والراغبين في فتح حساب مصرفي جديد، من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وضع هويتهم الإماراتية وجواز سفرهم الإلكتروني تحت الهاتف للتحقق منها، ثم يقوم حل «ترو آي دي» من بنك الإمارات دبي الوطني عبر تقنية الاتصال قريب المدى بقراءة المعلومات من الشرائح المدمجة في الوثائق الرسمية واستخراج البيانات وملء المعلومات الضرورية في طلب فتح الحساب الرقمي.

وأضاف أنه لإكمال العملية، يُطلب من المتعامل التقاط صورة ذاتية «سيلفي» عبر التطبيق.

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