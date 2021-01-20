خدمات مالية.. خدمات «بنوك الإنترنت»

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

البنك المباشر، أو بنوك الإنترنت، هي بنوك من دون أي شبكة فروع تقدم خدماتها عن بُعد عبر الإنترنت والخدمات المصرفية الهاتفية. وقد توفر أيضاً إمكانية الوصول عبر أجهزة الصراف الآلي (غالباً من خلال تحالفات الشبكة بين البنوك). واكتسب مفهوم البنك المباشر مكانة بارزة مع ظهور التكنولوجيا المصرفية عبر الإنترنت في أوائل التسعينات، ما أدى إلى إنشاء عدد من البنوك المباشرة، على الرغم من أن العديد منها مملوك من قبل البنوك التقليدية.

ويقدم عدد من البنوك الافتراضية فقط حساب توفير عبر الإنترنت، وعادة ما تقدم هذه البنوك أسعار فائدة أعلى من منافسيها التقليديين، لكن في يومنا هذا تقدم جميع البنوك التقليدية تقريباً خدمات مصرفية عبر الإنترنت متشابهة جداً، أو لا يمكن تمييزها عن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الافتراضية عبر الإنترنت، الأمر الذي يساعد البنوك العادية على تقديم خدمات مصرفية خارج نطاق شبكة الفروع الفعلية، وذلك وفقاً لشركة «بانك ريت» المتخصص في الاستشارات المالية.

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