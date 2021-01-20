3209 فروع للشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات نهاية ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات إلى 3209 فروع مع نهاية ديسمبر من عام 2020، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته، وذلك بحسب الإحصاءات التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.

ويعكس النمو المسجل في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الدولة عودة النشاط بقوة للقطاع، وذلك عقب حالة التباطؤ التي شهدها منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة «كورونا».

وتعد الإمارات مقراً رئيساً لفروع مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية والأجنبية، التي تعتبر الدولة نقطة انطلاق لعملها في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقاً للإحصاءات، وصل عدد فروع الشركات الأجنبية في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2446 فرعاً، تعمل النسبة الأكبر منها انطلاقاً من إمارة دبي.

وعلى مستوى فروع الشركات الخليجية في دولة الإمارات، وصل عددها مع نهاية ديسمبر 2020 إلى 763 فرعاً، علماً بأن النسبة الأكبر منها تعمل أيضاً انطلاقاً من إمارة دبي.

يشار إلى أن أغسطس الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث نسبة النمو المسجلة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات.

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