المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأكثر استدامة على مستوى العالم، وتعزيز الريادة في تطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية للبدء بإنتاج الألمنيوم في مصهر الشركة باستخدام الطاقة النظيفة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.

وستزود هيئة كهرباء ومياه دبي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بـ560 ألف ميغاوات/‏‏ساعة من الكهرباء من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» سنوياً، ما يكفي لإنتاج 40 ألف طن من الألمنيوم في العام الأول، مع إمكانية التوسع بشكل كبير مستقبلاً. كما ستصدر «الإمارات العالمية للألمنيوم»، الألمنيوم، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية، للمتعاملين حول العالم تحت اسم «سيليستيال» (CelestiAL).

إنجاز عالمي

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعيد محمد الطاير، إن الإنجاز العالمي لكل من «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، والوصول إلى أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» في تنويع مصادر الطاقة، وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتابع: «لتحقيق هذه الأهداف أطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، بطاقة تصل إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030»، لافتاً إلى أن مشروعات المجمع تعتمد على تقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

انبعاثات الكربون

وأضاف الطاير: «يسهم الإنجاز الجديد في تعزيز جهودنا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، إذ انخفضت انبعاثات الكربون في إمارة دبي بنهاية عام 2019 بنحو 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، وتجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

مستقبل مستدام

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الألمنيوم معدن خفيف الوزن وقوي وقابل لإعادة التدوير بلا حدود، وهذه الخصائص تعني أنه يلعب دوراً حيوياً في تطوير مستقبل مستدام». وأضاف: «مع ذلك، فإن من المهم تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام»، لافتاً إلى أن «سيليستيال»، الألمنيوم المصنوع في دولة الإمارات باستخدام الطاقة الشمسية، سيسهم في جعل الحياة العصرية ممكنة حول العالم من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، وهذه علامة مميزة لدولة الإمارات وقطاعنا الصناعي.

استثمارات واستخدامات

يستخدم الألمنيوم في العديد من المنتجات والبنية التحتية من الهواتف الذكية إلى ناطحات السحاب، كما تشمل استخداماته مجموعة كبيرة من التطبيقات التي تعزز الاستدامة، وتشمل المحطات التي تعمل بطاقة الرياح، والسيارات الكهربائية، ووسائل النقل الجماعي، والألواح الشمسية، وغيرها.

ويعود الفضل في توفر الطاقة الشمسية على النطاق المطلوب لصهر الألمنيوم، إلى الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات، وأيضاً لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركائها في دبي، الذين يعتمدون نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات الطاقة الشمسية.

توقيع الاتفاقية عن بُعد

وقّع الاتفاقية، عن بُعد، كل من: العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، بحضور العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان.

ألمنيوم «سيليستيال»

تبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» حالياً 1013 ميغاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً مشروعات بقدرة 1850 ميغاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى مراحل مستقبلية أخرى للوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.

وسيتم إصدار شهادة الطاقة المتجددة العالمية لعملية تزويد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، لإنتاج ألمنيوم «سيليستيال» باستخدام الطاقة الشمسية.

- «كهرباء دبي» تزوّد «الإمارات العالمية للألمنيوم» بـ 560 ألف ميغاوات/ساعة من الكهرباء.

- كهرباء «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» تكفي لإنتاج 40 ألف طن ألمنيوم في العام الأول.

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