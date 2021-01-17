تقرير: مناطق عجمان شهدت انخفاضاً في متوسط القيمة الإيجارية خلال 2020

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقعَي «دوبيزل» و«بيوت» المتخصصين في الخدمات العقارية، بأن مناطق عجمان شهدت انخفاضاً جماعياً خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، إذ كان الانخفاض في القيم الإيجارية واضحاً في معظم المناطق.

«النعيمية» و«الراشدية»

ووفقاً لتقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد تصدرت منطقة «النعيمية» قائمة المناطق السكنية الأكثر طلباً عند البحث عن شقق للإيجار في عجمان، وذلك بسبب انخفاض متوسط القيمة الإيجارية السنوية في عام 2020، ولمختلف الوحدات السكنية، تلتها «الراشدية» ثم «الجرف»، وسجلت منطقتا «مدينة الإمارات» و«المويهات» أقل قيمة تأجيرية لوحدة سكنية من فئة استوديو بقيمة 13 ألف درهم.

وبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«الاستوديو» في منطقة «النعيمية» نحو 15 ألف درهم سنوياً، بانخفاض نسبته 6.3% عن عام 2019، فيما بلغ للشقة المكونة من غرفة وصالة 19 ألف درهم سنوياً، بنسبة انخفاض 9.5%، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 29 ألف دهم، بنسبة انخفاض تبلغ 9.4%. بدوره، سجل متوسط القيمة الإيجارية للاستوديو في «الراشدية» انخفاضاً بنسبة 6.3%، ليصبح 15 ألف درهم سنوياً، فيما انخفضت القيمة التأجيرية لشقة مكونة من غرفة وصالة بنسبة 13% لتسجل 20 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 6.7% لتسجل 28 ألف درهم سنوياً.

منطقة الجرف

إلى ذلك، حصلت منطقة «الجرف» على المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق طلباً للتأجير في عجمان، في وقت شهدت المنطقة انخفاضاً في القيم الإيجارية لعقاراتها كافة، إذ بلغ متوسط القيمة الإيجارية للاستوديو 14 ألف درهم سنوياً، بنسبة انخفاض بلغت 6.7%، ولشقة من غرفة وصالة 20 ألف درهم، بانخفاض نسبته 4.8%، وللشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة 26 ألف درهم، بانخفاض نسبته 3.7%.

«مدينة الإمارات»

وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في «مدينة الإمارات» بنسبة 13.3% للاستوديوهات، ليصبح 13 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفة وصالة بنسبة 5.9%، ليصبح 16 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 4.8% ليصبح 20 ألف درهم.

كما انخفضت القيم الإيجارية في منطقة «وسط المدينة»، ليسجل الاستوديو انخفاضاً بنسبة 6.3% إلى 15 ألف درهم سنوياً، والشقة المكونة من غرفة وصالة بنسبة 9.1% إلى 20 ألف درهم سنوياً، والشقة المكونة من غرفتين وصالة بنسبة 6.5% إلى 29 ألف درهم سنوياً.

وشهدت المناطق الأخرى انخفاضاً بسيطاً، مثل منطقة «الروضة» التي انخفض فيها متوسط القيمة الإيجارية للاستوديو بنسبة 7.1% ليصبح 13 ألف درهم سنوياً، فيما سجل في منطقة «المويهات» انخفاضاً بنسبة 13.3% إلى 13 ألف درهم سنوياً.

أما منطقة «الرميلة» فشهدت استقراراً في متوسط إيجار الاستوديو عند 14 ألف درهم سنوياً، إلا أنها شهدت انخفاضاً في القيم الإيجارية للشقق المكونة من غرفة وغرفتين.

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