«دبي للسياحة» تختتم برنامج تدريب الطلبة الشتوي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اختتم فريق «مضياف» بكلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، برنامج التدريب الشتوي الذي عقد على مدار أربعة أسابيع، خلال العطلة المدرسية بنظام التعلم عن بُعْد، وذلك بمشاركة 78 طالباً وطالبة، ممن راوحت أعمارهم بين 16 و19 عاماً.

وحقق البرنامج، الذي تضمن أربع دورات متكررة، نسبة نجاح ورضا من المشاركين بلغت 97%، حيث شمل البرنامج محاضرات متخصصة وأنشطة تفاعلية وجلسات افتراضية لمتحدثين من ذوي الخبرة بقطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة والفعاليات، وغيرها من القطاعات المهمة، مثل: القطاع الصحي والعقاري وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية.

وقالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي بكلية دبي للسياحة، مريم المعيني، إن دورة هذا العام من برنامج التدريب الشتوي حققت نتائج ممتازة، تعكس النجاح في تصميمه وتنفيذه بطريقة مميزة تجاوزت توقعات المشاركين.

وأضافت: «حقق البرنامج الأهداف المرجوة منه، وأهمها زيادة وعي الطلاب بأهمية قطاع السياحة والفرص الواعدة التي يمكن أن يحملها لهم في مستقبلهم المهني، وكذلك دورهم المهم كمواطنين في الإسهام في تطويره واستدامته، وذلك من خلال العمل وتحقيق التقدم الوظيفي فيه».

ونوهت المعيني بأن برنامج «مضياف» سيستمر في عقد الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة لتأهيل المواطنين، بما يضمن نجاحهم المهني في هذا القطاع الحيوي والمهم.

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