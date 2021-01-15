اقتصادية دبي تخالف 9 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي-وام

أعلنت اقتصادية دبي مخالفة 9 منشآت تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار "كورونا" .

و قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أمس بمخالفة هذه المنشآت ومن بينها عدد من صالات كمال الأجسام و محلات الأسواق المفتوحة في نايف والرقة والمراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 732 محلاً .

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