20.3 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي - وام

حافظت أسواق المال، لليوم الرابع على التوالي، على مسيرة صعودها الأخضر بعد استئناف عمليات التداول القوية على شريحة من أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعات العقار والبنوك والاتصالات.

وواصلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، رفد رصيدها بالمكاسب التي وصلت خلال الجلسة الى نحو 5.3 مليارات درهم، ما رفع من إجمالي مكاسبها الى 20.3 مليار درهم في ختام اليوم الرابع من التعاملات.

وشارف المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على اختراق مستوى 5300 نقطة، بعدما ارتفع بنسبة 0.62% بالغاً 5290 نقطة، فيما واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوده بالغاً 2721 نقطة، بزيادة نسبتها 0.74% بالمقارنة مع الجلسة السابقة.

وعلى مستوى حركة الأسهم التي قادت النشاط في الأسواق، عاد سهم «إعمار العقارية» المدرج في سوق دبي المالي للصعود بقوة بالغاً 4.08 دراهم، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 82 مليون درهم. وانعكس ذلك على أداء بقية أسهم شركات المجموعة، ومنها سهم «إعمار للتطوير» المرتفع الى 3.09 دراهم، بالإضافة الى سهم «إعمار مولز» 1.95 درهم.

وفي قطاع البنوك، صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 11.45 درهماً، إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي 4.98 دراهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، قفز سهم بنك أبوظبي الأول الى 14.06 درهماً للمرة الأولى منذ فترة طويلة، كما ارتفع سهم «اتصالات» الى مستوى 17.66 درهماً. وسجل سهم «أدنوك للتوزيع» نشاطاً جيداً مغلقاً عند 3.9 دراهم، في حين أغلق سهم العالمية القابضة عند 42.2 درهماً.

وبلغت قيمة التداولات في الأسواق 731 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 300 مليون سهم، نفذت من خلال 6563 صفقة.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج أسهم شركة «فودكو» الوطنية للمواد الغذائية، (فودكو)، في منصّة «السوق الثاني» تحت الرمز FNF، لتكون بذلك أول عملية إدراج في السوق هذا العام.

وأدرجت شركة «فودكو»، التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة الى نشاط الخدمات اللوجستية في السوق، عدد 280 مليون سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً، لتصبح القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 280 مليون درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المُدرجة في السوق إلى 89 ورقة مالية.

وبلغ رصيد الشركة من شهر سبتمبر 2020 من التدفقات النقدية نحو 7.352 ملايين درهم. يشار إلى أن «شركة فودكو القابضة» تمتلك حصّة الأغلبية في الشركة بنسبة 98.75%، أو ما يعادل 276.5 مليوناً من أسهم الشركة.

إدراج الأسهم

قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «نرحب بشركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، عقب إدراج أسهمها في السوق الثاني، الذي يطرح أمام شركات القطاع الخاص فرصة رائعة لبدء مسيرتها في سوق رأس المال. ويقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره منصّة استثمارية حيوية ونشطة، للشركات فرصة للحصول على التمويل المناسب والوصول إلى أسواق رأس المال، لتأمين الدعم المالي اللازم لترجمة أهداف خططها التنموية».

سهم «إعمار العقارية» أغلق عند 4.08 دراهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 82 مليون درهم.

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