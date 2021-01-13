«إس تي آر»: إيرادات فنادق دبي الأعلى منذ يناير 2020

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أكدت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، أن القطاع الفندقي في دبي سجل أعلى مستويات الأداء منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقاً لبياناتها الأولية لشهر ديسمبر 2020.

وأضافت المؤسسة في تقريرها الدوري لرصد أداء القطاع عالمياً أن مقاييس الأداء الرئيسة الثلاثة: الإشغال، السعر، والإيرادات، خلال ديسمبر 2020، في دبي، اقتربت أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة.

وذكرت أن الفنادق العاملة في دبي حققت مستويات إشغال بلغت 71% خلال ديسمبر 2020، فيما وصل متوسط السعر اليومي للغرفة إلى 609 دراهم، لترتفع الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى أكثر من 432 درهماً.

الأداء الفندقي

وكشفت «إس تي آر» أنه في الوقت الذي كان فيه معدل السعر اليومي وإيرادات الغرفة هما الأعلى في دبي منذ يناير 2020، فقد كان الإشغال بدوره الأعلى في السوق منذ فبراير 2020.

وتابعت: «عند النظر إلى البيانات اليومية، فقد كان أفضل يوم من حيث الأداء في دبي هو 31 ديسمبر 2020، إذ بلغت نسبة الإشغال 82%، وقفز السعر اليومي إلى 1364 درهماً، مقابل نحو 1119 درهماً لإيرادات الغرفة الواحدة».

تفوق عالمي

وبحسب المؤسسة، فقد تفوقت دبي على الوجهات السياحية الأبرز حول العالم، خلال ديسمبر 2020 في مختلف مؤشرات القياس، مشيرة إلى أن فنادق مدينة لندن البريطانية سجلت معدلات إشغال بلغت 24%، مقابل 41% في مدينة ملبورن الأسترالية.

وقالت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، عبر البريد الإلكتروني، إن المنشآت الفندقية في السوق الإماراتية ككل، سجلت خلال ديسمبر 2020، وبشكل عام معدلات إشغال أعلى بكثير من معظم الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصين. وبحسب بيانات «إس تي آر»، فقد واصل القطاع الفندقي في دبي تسجيل معدلات قوية في مستويات الإشغال منذ يوليو الماضي، مع فتح الإمارة أبوابها أمام حركة السياحة الدولية، وتطبيق بروتوكولات سفر جوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات. يشار إلى أن إيرادات الغرفة الواحدة هي ناتج الإيرادات الإجمالية للغرف مقسوماً على عدد الغرف المباعة.

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