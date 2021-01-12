سلوكيات يجب الالتزام بها عند دخول البنك

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

حددت وثيقة التعامل المصرفي الصادرة عن اتحاد مصارف الإمارات، سلوكيات عدة على العميل الاطلاع عليها والالتزام بها قبل دخوله أي بنك، والتي تتمثل بما يلي:

■التعامل مع الموظفين والعملاء الآخرين باحترام ولباقة.

■التعامل بعناية وحذر مع المرافق والمعدات والممتلكات.

■مساعدة موظفي المصارف على فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم.

■تقديم معلومات صحيحة ودقيقة للمصارف.

■ اتخاذ الاحتياطات والعناية الواجبة لتجنّب التعرّض لمخاطر التزوير أو الاحتيال.

■الحفاظ على أمن معلوماتهم الشخصية والمالية.

■الطلب من المصارف توضيح أي غموض في ما يتعلق بشروط وأحكام عقد المعاملة المصرفية.

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