سلوكيات يجب الالتزام بها عند دخول البنك
حددت وثيقة التعامل المصرفي الصادرة عن اتحاد مصارف الإمارات، سلوكيات عدة على العميل الاطلاع عليها والالتزام بها قبل دخوله أي بنك، والتي تتمثل بما يلي:
■التعامل مع الموظفين والعملاء الآخرين باحترام ولباقة.
■التعامل بعناية وحذر مع المرافق والمعدات والممتلكات.
■مساعدة موظفي المصارف على فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم.
■تقديم معلومات صحيحة ودقيقة للمصارف.
■ اتخاذ الاحتياطات والعناية الواجبة لتجنّب التعرّض لمخاطر التزوير أو الاحتيال.
■الحفاظ على أمن معلوماتهم الشخصية والمالية.
■الطلب من المصارف توضيح أي غموض في ما يتعلق بشروط وأحكام عقد المعاملة المصرفية.
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