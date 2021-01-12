إعفاء مشاركي «آيدكس» و«نافدكس» من الحجر الصحي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، المنظمة لمعرضَيْ «آيدكس 2021»، والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذين يعقدان في الفترة بين 21 و25 فبراير المقبل، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، عن إعفاء المشاركين والعارضين والإعلاميين والزوار الدوليين المسجلين، من إجراءات فترة الحجر الصحي البالغة 10 أيام عند وصولهم إلى أبوظبي من خارج الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات على الوفود التي أكدت مشاركتها من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت «أدنيك» أنه يتوجب على الزوار، والمشاركين الدوليين، إبراز شارة التسجيل المطبوعة في أيٍّ من المنافذ الحدودية للدولة، للحصول على إعفاء من الحجر الصحي، دون الحاجة للتسجيل في النظام الإلكتروني للحجر، أو ارتداء ساعة التتبع.

وأكدت أن العمل جارٍ، حالياً، على اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الصحية لمعرضَيْ «آيدكس» و«نافدكس» 2021، بالتعاون مع جميع الهيئات والمنافذ الحدودية المختصة، لتسهيل دخول الوفود ودعم مشاركتهم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في مرحلة لاحقة.

وقال المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، مطر سعيد النعيمي، إن الدائرة تحرص، من خلال إعفاء المشاركين في المعرضين من فترة الحجر الصحي، على الإسهام في تعزيز مسيرة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وذلك من خلال دعم مهمة «أدنيك»، باعتبارها من الشركاء الاستراتيجيين الذين عملت معهم خلال فترة الجائحة، ضمن عدد من المبادرات التي أسهمت في صحة المجتمع، وهي على ثقة بقدرتها على تطبيق أعلى مستوى من التدابير الاحترازية، بما يشمل عمل الفحوص المخبرية اللازمة لضمان سلامة الزوار والعارضين، خلال المعرضين.

وأضاف: «تؤكد الدائرة أن الموافقة على إجراءات الإعفاء من الحجر الصحي، توجب على جميع الأطراف مراعاة الاشتراطات التي يجب اتباعها قبل الدخول إلى أراضي الدولة، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع سكانها وحمايتهم».

وشدد النعيمي على ضرورة اطلاع الزوار الدوليين على متطلبات الإعفاء، لافتاً إلى أن الدائرة ستنسق مع الجهات المعنية إجراءات تسهيل دخول المشاركين في المعرض، ودعم مشاركتهم، مع الحفاظ على صحتهم وسلامة من حولهم.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن هذا الإعفاء يرسخ مكانة معرضَيْ «آيدكس» و«نافدكس»، ليكونا نقطة انطلاق نحو مواصلة الأعمال نشاطها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة إقليمية لقطاع سياحة الأعمال، ويسهم بالتالي في دعم جهودنا نحو استقبال العالم من جديد، رغم الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة».

وأكد الظاهري أن القرار الجديد يؤكد القدرة الاستثنائية والثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، و«أدنيك» بشكل خاص، من حيث توافر البنية التحتية، ومرونة العمليات، والكفاءات القادرة على تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم وبأمان، مع الحفاظ على التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة والوقاية، باعتبارها على رأس أولوياتنا.

وثمّن الظاهري التعاون المستمر من قبل الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية، في سبيل مواصلة تعزيز مسيرة هذا الحدث الاستراتيجي والبناء على نجاحاته، واستقطاب مزيد من الزوار والعارضين الدوليين، لمشاركة العالم أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدّات متطورة ومبتكرة.

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