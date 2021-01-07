«ميشلان» تعتزم تقليص 2300 وظيفة في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت مجموعة «ميشلان» الفرنسية المصنعة للإطارات أنها تعتزم اقتطاع ما يصل إلى 2300 وظيفة في فرنسا، مع التركيز في الوقت نفسه على نشاطاتها خارج نطاق عملها الرئيس.

وقالت «ميشلان» إن الخطة التي تستمر نحو ثلاث سنوات، لن تتضمن عمليات تسريح بشكل مباشر، بل تسعى إلى عدم استبدال عمال لدى تقاعدهم وتعرض مبالغ من الأموال على أشخاص يرغبون في المغادرة.

وتوظف الشركة قرابة 20 ألف شخص حالياً في فرنسا. وتضررت «ميشلان» بسبب المنافسة من مصنّعي إطارات متدنية الكلفة، وخفضت قوتها العاملة بنحو 1500 منذ عام 2017، في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وتعهدت بخلق وظائف أخرى مع التركيز على إطارات عالية الجودة، وتلك المخصصة للاستخدام الزراعي والصناعي أو للمنافسات.

وبحلول عام 2030، تعتزم «ميشلان» كسب نحو 30% من عائداتها من نشاطات غير صناعة الإطارات.

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