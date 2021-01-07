«تبريد» توفر خدماتها لـ «سي وورلد أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اتفاقية مع شركة «ميرال»، توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع «سي وورلد أبوظبي»، المدينة المتخصصة في الحياة البحرية والتي تطورها «ميرال» على جزيرة ياس.

وأوضح بيان صادر أمس، أن «تبريد» ستعمل على ربط مشروع «سي وورلد أبوظبي» الجديد بشبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة ياس، وستوفر قدرة تبريد تصل إلى 15 ألف طن تبريد.

كما تخطط «تبريد» لبناء محطة جديدة مخصصة بحلول عام 2022 في موقع مشروع «سي وورلد أبوظبي»، وبمجرد إنشاء محطة تبريد المناطق، سيستفيد المشروع من مصدر تبريد موثوق ومستدام ومتقدم تقنياً، ومرتبط بشبكة للتبريد المركزي في جزيرة ياس التي تشغلها شركة «تبريد».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، بدر سعيد اللمكي، إن «التزامنا يرتكز دائماً على تقديم أحدث حلول تبريد المناطق التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث الكلفة».

وأضاف أن الشركة تضطلع بدور مهم في دعم أجندة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير حلول تبريد مستدامة للمشروعات البارزة في الإمارة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»، جورجيت سنج: «نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع (تبريد)، وتعزيز البنية التحتية المتطورة للتبريد في جزيرة ياس، التي تقدم خدماتها للعديد من مرافقنا الترفيهية الحائزة جوائز عدة».

«تبريد» تخطط لبناء محطة جديدة مخصصة للمشروع بحلول 2022.

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