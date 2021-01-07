«أغذية» تستكمل صفقة توحيد الأعمال مع «الفوعة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة أغذية»، أمس، عن إتمام الصفقة الاستراتيجية لتوحيد الأعمال مع شركة «الفوعة».

وأشار بيان إلى أنه بتوحيد أعمال «الفوعة» ضمن «أغذية»، تصبح المجموعة الموحدة من الشركات المحلية الرائدة في أربع فئات رئيسة في الأغذية والمشروبات، هي: الماء، التمور، الدقيق، والأعلاف الحيوانية.

وشهدت الصفقة، التي اقترحتها بداية الشركة القابضة العامة «صناعات» على مجلس إدارة «أغذية» في أكتوبر 2020، وحصلت على موافقة مساهمي المجموعة في نوفمبر 2020، قيام «صناعات» بتحويل أعمال «الفوعة»، باستثناء مزرعتها للتمور العضوية في مدينة العين، إلى «مجموعة أغذية» مقابل قيام الأخيرة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في «أغذية» لمصلحة «صناعات».

وبالتالي، باتت «صناعات» تملك الآن ما نسبته 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ«أغذية»، مقارنة بحصة الـ51% التي كانت تملكها قبل إبرام الصفقة.

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