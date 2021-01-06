"سياحة الشارقة" تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية وسط إجراءات احترازية‎

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" عن عودة الرحلات السياحية والصحراوية في إمارة الشارقة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق الدليل الإرشادي للرحلات السياحية الصحراوية ومنظمي الرحلات السياحية.

وتأتي الخطوة في دفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبني أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة تنفيذا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع إن قرار استئناف الرحلات السياحية والصحراوية في الشارقة يمثل خطوة متقدمة على درب العودة التدريجية لكافة الأنشطة السياحية وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع الشركاء المعنيين كافة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة .. مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضع دعائم متينة لإعادة الزخم إلى القطاع السياحي مع الحفاظ في الوقت ذاته على صحة الموظفين والسياح على حد السواء، بما يرسخ حضور الشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة.

وأضاف نواصل العمل عن كثب مع كافة الجهات المعنية لتكثيف وتوجيه الجهود المشتركة نحو توفير السبل الضامنة للحفاظ على السلامة العامة بجانب الاستمرار في إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين القطاع السياحي من تخطي تداعيات الجائحة العالمية وتسريع وتيرة التعافي للوصول إلى الانتعاش من جديد كما نلتزم من جانبنا بإجراء زيارات ميدانية دورية بإشراف فريق متكامل من المفتشين من موظفي الهيئة من أجل التحقق من تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي من شأنها الحد من معدلات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المدفع : " نتطلع بثقة حيال المرحلة المقبلة في ظل التزام منظمي الرحلات السياحية والصحراوية بمطابقة أفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية .. داعين الجميع إلى التعاون معنا في الهيئة من خلال العمل وفق الإرشادات التي تضمن سلامة وصحة وأمن الجميع كما نتطلع قدما إلى مواصلة اتخاذ التدابير الضامنة لاستئناف الحركة السياحية والأنشطة الترفيهية بالإمارة بما يتواءم وأفضل الممارسات المتبعة محليا ودوليا".

وأطلقت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ "كوفيد-19" لعودة الرحلات السياحية الصحراوية والدليل الإرشادي لمنظمي الرحلات السياحية في الشارقة حيث يتضمنان تدابير احترازية للشركات ما يتيح الفرصة أمام منظمي الرحلات السياحية والصحراوية لمراقبة ومتابعة تنفيذ التعليمات والتأكد من مدى الالتزام بها.

يشار إلى أن فريق التفتيش من الهيئة يعمل على فحص ومراقبة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بفيروس "كورونا" فيما يتعلق بالموظفين وأماكن العمل في الشركات المعنية بتنظيم الرحلات السياحية والصحراوية.

وجاء قرار معاودة نشاط الرحلات السياحية والصحراوية عقب إلزام الشركات المتخصصة باتخاذ إجراءات عدة أهمها تجهيز مكاتب الاستقبال بفواصل بلاستيكية أو زجاجية وتسهيل استخدام أجهزة بطاقات الائتمان مع إجراء عمليات التعقيم بصورة منتظمة.

وتم تحديد جملة من الاشتراطات خلال الجولات السياحية أولها ألا يتجاوز عدد الركاب السعة المحددة للمركبة والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص وتوفير لافتات حول المركبة السياحية لتنبيه المشاركين بضرورة تجنب التجمهر والازدحام في منطقة واحدة وحثهم على الالتزام باتباع إجراءات الصحة والسلامة.

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