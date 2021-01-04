«سياحة أبوظبي» تسمح بإعادة تقديم «الشيشة» في الفنادق

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة باعادة السماح بتقديم الشيشة مع مراعاه الالتزام بكافة التوجيهات والاشتراطات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت في تعميم اصدرته، اليوم، انه سيتم تفتيش المنشات السياحية للتحقق من الالتزام بالتعليمات الحكومية في هذا الصدد.

ونوهت إلى أن هذا التعميم ياتي تماشيا مع التوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19 الى جانب التدابير المعتمدة لدعم وتنمية القطاع السياحي وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وامن وسلامة المجتمع.

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