«اقتصادية أبوظبي» تسمح بإعادة تقديم «الشيشة»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لملاك ومديري المقاهي والمطاعم المصرح لها، بإعادة تقديم خدمات «الشيشة» على مستوى الإمارة، وذلك وفق اشتراطات محددة وضعتها الدائرة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الدائرة في تعميم أصدرته، أمس، أنه يسمح فقط باستخدام الشيشة وخراطيم الشيشة ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط المصنوعة من البلاستيك، مع عزل منطقة المدخنين عن «غير المدخنين»، وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين.

وشدّدت «اقتصادية أبوظبي» على ضرورة عدم السماح للعاملين في المقاهي بتجربة الشيشة قبل التقديم، مع ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة المعمول بها للوقاية من «كوفيد-19».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجهت في 11 مارس 2020 جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة، بالامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بشكل فوري وعاجل.

وحذّرت في تعميم أصدرته آنذاك، من أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بالقرار الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وكيل الدائرة، راشد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المخالفين للقرار سيتعرضون لعقوبات تبدأ من الإنذار ثم الغرامات المالية، وتصل إلى الإغلاق لمدد محددة، بحسب المخالفة».

الاشتراطات تتضمن استخدام خراطيم شيشة من البلاستيك لمرة واحدة فقط.

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