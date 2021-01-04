«اليلايس».. أول مركز متكامل في دبي لإنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأن مركز «اليلايس» لإنجاز المعاملات الحكومية، في مقره بمنطقة «مجمع دبي للاستثمار» يُعد الأول من نوعه في إمارة دبي، لتقديم خدمات حكومية متكاملة تحت سقف واحد.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن المركز يهدف إلى تبسيط المعاملات الحكومية كافة، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة.

ويخدم المركز الجديد، 1.5 مليون نسمة، و6000 شركة، إضافة إلى كونه مجهزاً لتقديم 4000 معاملة في اليوم الواحد، من موقعه المتميز بالقرب من مقر «إكسبو 2020 دبي»، ومطار آل مكتوم الدولي، ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي الصناعية، ومجمعات سكنية. ويركز المركز على تبسيط تجربة المتعاملين في ما يتعلق بالمعاملات الحكومية، إذ توجد فيه فروع معتمدة لكل من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (إصدار التأشيرات – تبصيم الهوية – قسم المخالفين – قسم الحالات الإنسانية)، ومحاكم دبي (إدارة الأحوال الشخصية – إدارة كاتب العدل – قاعات مرافعات)، وهيئة الصحة بدبي؛ واللجنة الدائمة لشؤون العمال، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

كما توجد أيضاً مراكز الخدمة لكل من خدمات: «آمر»، واقتصادية دبي، ومركز العضيد، وفحص وتسجيل المركبات لهيئة دبي للطرق والمواصلات، والفحص الطبي، فضلاً عن خدمات طباعة الهوية، وبنك «المصرف»، والشركة المتحدة للتأمين، وشركة الرؤية للترجمة.

إجراءات رئيسة

تضم الإجراءات الرئيسة للترخيص التي يقدمها المركز: إصدار وتعديل وإلغاء الموافقة المبدئية، حجز الاسم التجاري، إصدار الرخصة التجارية وإلغاءها وتجديدها، وغيرها من الخدمات الأخرى. كما تضم الإجراءات التصاريح التجارية من إصدار وتجديد وإلغاء، إضافة إلى إجراءات عقود التأسيس الإلكترونية، طباعة إذن الدفع، طباعة كشف مخالفات، طباعة شهادات، طباعة بيانات الرخصة، طباعة الرخصة، طلب اعتراض على المخالفة، طباعة إذن دفع المخالفات وطباعة تقارير التفتيش.

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