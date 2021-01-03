اقتصادية أبوظبي تسمح باعادة تقديم الشيشة وفق اشتراطات محددة

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي لملاك ومدراء المقاهي والمطاعم المصرح لها باعادة تقديم خدمات الشيشة على مستوى الامارة وذلك وفق اشتراطات محددة وضعتها الدائرة مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد -19.

واوضحت الدائرة في تعميم اصدرته امس انه يسمح فقط باستخدام الشيشة وخراطيم الشيشة ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط المصنوعة من البلاستيك مع عزل منطقة المدخنين عن غير المدخنين وتكثيف دوريات النظافة في اماكن التدخين.

كما اكدت الدائرة ضرورة عدم السماح للعاملين في المقاهي بتجربة الشيشة قبل التقديم مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من كوفيد -19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news