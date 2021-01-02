«الجدولة الآلية».. خاصية تتيح تحديد موعد زيارة الفريق الفني لـ«ديوا» آلياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خواص مبتكرة لخدمة «طلب التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه»، بالاعتماد على أحدث الأنظمة الخاصة بجدولة الموارد المتعددة، وإدارة البيانات الرئيسية.

وأتاحت الهيئة للمتعاملين من خلال خاصية «الجدولة الآلية» الجديدة، تحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة بشكل آلي، وتتبع حالة طلبهم لحظة بلحظة، ما يعزز دقة مواعيد إجراء الفحص الفني، كما أضافت خاصية «إعادة الاتصال الافتراضي»، لتمكين المتعاملين من حجز موعد إعادة اتصال الهيئة بهم، من خلال قنوات الهيئة الذكية، وبما يتناسب مع وقتهم.



وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى التزام الهيئة بنظام اتفاقات مستوى الخدمة ومواصلة رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الرقمية والذكية المقدمة لكافة المعنيين، لضمان التحسين المستمر، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز ريادة الهيئة وتميزها، وترسيخ التبني الذكي لخدمات الهيئة الذي وصلت نسبته إلى 98.6% في الربع الأخير من 2020.

وأكد أن الهيئة تقدم نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق أجهزة وقنوات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأحدث التقنيات الإحلالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، داعية المتعاملين إلى إتمام معاملاتهم عبر القنوات الذكية، إذ توفر الهيئة جميع خدماتها عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، لتمكين المتعاملين من استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.



وتتيح الهيئة من خلال مبادرة «الحياة الذكية»، المجال أمام المتعاملين، لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم.



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