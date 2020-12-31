101 حملة تخفيضات لـ «تعاونية الاتحاد» خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» في دبي، عن رصدها مبلغ 10 ملايين درهم للحملة الترويجية الجارية «النداء الأخير» لتخفيض أسعار المنتجات، وشملت الحملة أكثر من 20 ألف منتج بنسبة خصومات تصل لغاية 90%، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية، الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(التعاونية) نفذت 101 حملة تخفيضات حتى نهاية العام الجاري، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن (التعاونية) استمرت بتقديم أسعار تنافسية من خلال الاستمرار في العروض الترويجية والخصومات، وطمأنة المستهلكين بتوافر السلع وبأسعار مخفضة كذلك»، مبيناً أن ذلك يأتي بهدف تقديم العديد من السلع والمنتجات للمستهلك، وتعزيزاً للهدف الرئيس من إنشاء التعاونيات الذي يرمي للإسهام في تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن «(حملة النداء الأخير)، انطلقت يوم 29 الجاري، وستستمر لغاية الأول من يناير (غداً)، وتشمل الحملة خصومات تصل لغاية 90% على 20 ألف منتج و200 صنف غذائي وغير غذائي في فروع التعاونية كافة، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلك وتعظيم الفائدة له، وتبلور خططنا التي تصب في مصلحة المستهلك»، مشيراً إلى أن التخفيضات تشمل أهم السلع الأساسية، ومنها الأرز والزيت واللحوم والحلويات، كذلك الخضراوات والفواكه، علاوة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

• «التعاونية» أنفقت 10 ملايين درهم على حملة «النداء الأخير».

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