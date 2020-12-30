دبي تحدّث بروتوكولات إعادة الافتتاح أول يناير 2021

المصدر: سامح عوض الله- دبي

قالت اقتصادية دبي انه جرى تحديث القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021.

‏ وتشمل التعديلات إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري اليدوية عند مدخل كافة المنشآت، وإلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات وتحديدا تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.

إلى ذلك، اكدت اقتصادية دبي أن مجتمع الأعمال في الإمارة مازال مستمر بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية مع عدم وجود مخالفات ولا إغلاقات و لا تنبيهات، ‏حيث بلغ عدد المحلات المستوفية أمس الثلاثاء 449 محلاً ملتزمة بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار كوفيد-19. ولم يتم تسجيل أي مخالفات او تنبيهات بحق المنشآت التجارية.

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