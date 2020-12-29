"طيران الإمارات": ترقية مجانية للمتعاملين على "الدرجة السياحية الممتازة"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها ستقدم تجربة الدرجة السياحية الممتازة كترقية مجانية لمتعامليها، مشيرة إلى أنها ستشغل أحدث طائراتها من طراز A380 على مسارات مختلفة، حتى يتمكن المتعاملون من تجربة أحدث العروض في جميع الدرجات.

وكشفت "طيران الإمارات"، اليوم النقاب عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد وتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها A380، لترتقي بالتجربة المتميّزة على هذه الطائرة إلى آفاق جديدة.

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت في الأسبوع الماضي من منشأة إيرباص في هامبورغ أحدث طائرة A380. وستُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

كما سيتم أيضاً تجهيز بعض طائرات "البوينغ 777X" التي من المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة. وتدرس طيران الإمارات خططاً لتعديل أسطولها الحالي من طائرات A380.

ويتميز مقعد طيران الإمارات في الدرجة السياحية الممتازة بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. وقد صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وأخر للقدمين.

وأمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة، تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، للاستمتاع بتشكيلة لا تضاهى من الموسيقى والأفلام والبث التلفزيوني الحي والأخبار والمحتويات الأخرى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. كما سيجد العملاء لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات.

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