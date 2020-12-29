غرفة دبي: الاقتصاد يتعافى في 2021

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن هناك تفاؤل بأداء الاقتصاد في العام المقبل 2021، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي تلقى دفعة قوية مع بدء اعتماد اللقاحات وتحول التجارة الدولية إلى جزء أساسي من الجهود العالمية لترسيخ أسس التعاون الدولي.

وأشار في رسالة وجهها لممثلي القطاع الخاص وقادة مجتمع الأعمال في دبي، وحصلت عليها "الإمارات اليوم"، إلى أن "حالة التفاؤل بأداء الاقتصاد في 2021 مقرون بمؤشرات عدة، حيث نرى تركيزاً على قطاعات اقتصادية مستقبلية كالخدمات الذكية والتكنولوجيا والصناعات الفضائية والغذائية، واستثماراً متزايداً بالقطاعات التقليدية كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية"، لافتا أن ريادة الأعمال والاستدامة والابتكار باتت ركائز أساسية في بيئة الأعمال.

وقال بوعميم إن هذه المؤشرات يقابلها حدث عالمي استثنائي تستضيفه دبي ممثلاً بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي سيرسم مستقبل الابتكار والنمو، ويجعل من إمارة دبي نموذجاً يحتذى في التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وهنأ بوعميم شركاء الغرفة في القطاع الخاص بالعام الميلادي الجديد، مشيرا إلى أن العام 2020 شهد تحديات فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع الأعمال، غيرت العديد من المفاهيم والممارسات في مجتمع الأعمال العالمي. مشيرا الى النجاح في تخفيف تداعيات الجائحة وضمان استمرارية واستدامة الأعمال، كما ساهمت الجهود المشتركة في تحويل دبي إلى نموذج للمدن التي فتحت اقتصادها بنجاح ومسؤولية.

وأشار إلى أن الإجراءات استثنائية والمبادرات النوعية والتشريعات العصرية والحزم التحفيزية شكلت أبرز عناصر تميز دبي في التخفيف من تداعيات الأزمة، وتنوعت هذه الإجراءات لتشمل إعادة إطلاق قطاع الفعاليات والمؤتمرات، وفتح الأبواب أمام السياح وإدخال تعديلات على قانوني الإفلاس والشركات التجارية، وإطلاق "برنامج العمل الافتراضي" بالإضافة إلى الإعلان عن حزم تحفيزية لتخفيف كلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن شراكة القطاعين العام والخاص شكلت أهم عامل في نجاحنا في الحد من تأثيرات كوفيد-19 على مجتمع الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص ببيئة الأعمال بالإمارة. وقال إن غرفة دبي تميزت بلعب هذا الدور الذي نتطلع لاستكماله في 2021 خصوصاً مع المؤشرات الإيجابية العديدة التي تجعلنا متفائلين بتعزيز التعافي الاقتصادي الذي تلقى دفعة قوية مع بدء اعتماد اللقاحات وتحول التجارة الدولية إلى جزء أساسي من الجهود العالمية لترسيخ أسس التعاون الدولي.

واختتم بوعميم قائلا: "إنني أمد يد التعاون إليكم في هذا العام الجديد، وأجدد العهد على تعزيز شراكتنا المتينة، ومساعدتكم على تنمية وتطوير أعمالكم، لأن اتحاد وتضافر جهودنا هو سبيلنا لترسيخ مسيرة التعافي الاقتصادي، فغرفة دبي ستكون إلى جانبكم اليوم وغداً وكل يوم".

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