«مطارات دبي»: حركة المسافرين في ديسمبر تسجل أعلى معدلاتها منذ بدء «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري، سجلت أعلى معدلاتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن المطار يخدم آلاف المسافرين يومياً، فضلاً عن ركاب الترانزيت.

140 وجهة

وذكر الحاي لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر المطار تخطى حاجز 140 وجهة، مؤكداً جاهزية «دبي الدولي» لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها سلامة للمسافرين، واستقبال الرحلات المجدولة، إضافة إلى رحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى.

وأضاف أن عدد الرحلات الجوية المنتظمة شهد تزايداً متواصلاً في المطار، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات، مؤكداً أن المطار اتخذ جميع الإجراءات التشغيلية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين، بالتوازي مع ضمان سلامتهم وصحتهم.

«طيران الإمارات»

وكانت «شركة طيران الإمارات» توقعت أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر «المبنى 3» في مطار دبي الدولي، على 200 ألف مسافر خلال فترة عيد الميلاد، موضحة أنه وفقاً لسجل حجوزاتها، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة في الفترة بين 11 و21 ديسمبر الجاري، وأفادت الناقلة في بيان، بأن أرقام الحجوزات تبين أيضاً أن أكثر من 200 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلاتها خلال تلك الفترة.

بدورها، ذكرت مؤسسة مطارات دبي أن عدد شركات الطيران والشحن الجوي التي استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، وصل إلى 65 شركة في نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن 49 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي الدولي، فضلاً عن 16 شركة لعمليات الشحن الجوي.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، خلال نوفمبر الماضي، وصل إلى مليون و585 ألفاً و461 مسافراً، مقارنة بنحو 1.46 مليون مسافر في أكتوبر السابق عليه، بنسبة نمو جاوزت 8%.

ووفقاً لبيانات الهيئة، فقد وصل إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2020، إلى أكثر من 24 مليون مسافر، في ما وصل إجمالي حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الفترة الممتدة ذاتها إلى نحو 1.65 مليون طن.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم. ووفقاً للبيانات، فقد بلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً 150 وجهة، منها 100 وجهة لـ«طيران الإمارات» و50 لـ«فلاي دبي».

شبكة الوجهات

استعادت «طيران الإمارات» نحو 70% من شبكة وجهاتها العالمية في قارات العام الست التي كانت تغطيها قبل تفشي الجائحة، إذ كانت الناقلة تشغل رحلاتها إلى 143 وجهة من جهتها. من جانبها، استعادت شركة «فلاي دبي» أكثر من 55% من شبكة وجهاتها في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، قبل الجائحة، حيث كانت الناقلة تشغل عملياتها إلى 90 محطة عالمية.

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